北极格陵兰一天融冰 足以让佛州淹水两寸

（早报讯）美国有线新闻网（CNN）报道，位于北极圈的格陵兰冰原正在经历最严重的融冰，光是在周二（27日）的融冰，足以让整个佛罗里州淹水2寸（约5.08公分）。

这是过去10年，格陵兰冰原第三次重大极度融冰现象。根据丹麦气象局，光在周二，格陵兰冰原就损失了85亿吨表面质量，从星期日（25日）开始累积到周二，多达184亿吨。科罗拉多州国家冰雪数据中心科学家特德史坎伯斯说：“这是很重大的融化。7月27日格陵兰冰原的东半部很大部分，从北端一路融化到南端，这不寻常。”

人类造成的气候变迁造成地球暖化，融冰越来越快速。根据Cryosphere期刊，地球自1990年代中期以来，已经失去了28兆吨的冰，大部分都是在北极地区，其中包括格陵兰冰原的冰盖。

2019年，格陵兰冰原剥落5320亿吨的冰进入大海，当年春天异常炎热，加上7月的热浪，导致格陵兰冰原几乎整个冰盖表面都开始融化，全球海平面也因此永久上升1.5毫米。专家警告，格陵兰冰原的表面如果继续融化，当极端气候遇上大潮时，全球滨海城市可能面临风暴潮的淹水。目前估计，在本世纪以前，全球海平面可能会上升2至10公分。

另外，一份由著名气象学家撰写的报告在周四指出，英国将因气候变化而变得更加炎热和更潮湿，这是自2002年以来，英国在近一个世纪以来最热的10年。

这份刊登在《国际气候学杂志》的英国气候报告指出，2020年是有纪录以来第5个最潮湿年份，以及第三个最高温的年份，可以追溯到19世纪。去年冬季平均气温是5.3摄氏度，比1981至2010年的平均气温高出1.6摄氏度。

报告指出，即使世界能够实现将全球气温上升控制在比工业化前水平的1.5摄氏度以内，然而英国夏天的气温也可能在来年达到40摄氏度。