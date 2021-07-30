日本紧急状态新增四府县 日皇放弃出席东奥闭幕式

（早报讯）鉴于日本近来冠病感染病例激增，日本首相菅义伟30日宣布另外四个府县进入冠病疫情紧急状态，幷将东京已经实行的紧急状态延长一周多，至下个月底。日本宫内厅宣布，德仁天皇放弃出席东京奥运会闭幕式。

日本政府30日召开冠病感染症对策总部会议，菅义伟宣布将紧急状态范围扩大到神奈川县、埼玉县、千叶县和大阪府，期限为8月2日至31日。

目前日本只有东京都和冲绳县处于紧急状态，期限也将延长到8月31日。此外，北海道、京都府、福冈县、兵库县和石川县五地将采取“蔓延防止等重点措施”，期限同样是8月2日至31日。“蔓延防止等重点措施”是力度小于紧急状态的一种防疫措施。

菅义伟当天表示，首都圈和关西圈疫情正以前所未有的速度扩散，传染性更强的德尔塔毒株正在快速传播。如果感染病例不断增加，将导致重症患者进一步增加，进而可能导致医疗资源更紧张。他再次呼吁民众尽量不要外出，幷慎重考虑夏季假期出行。

据环球网引述日本时事通讯社消息，日本宫内厅30日宣布，东京奥运会名誉总裁、日本德仁天皇将缺席定于8月8日举行的东奥闭幕式，其弟弟秋筱宫文仁亲王将代替出席。据日本广播协会电视台统计，截至30日傍晚5点30分，日本当日新增7947起确诊病例，累计确诊病例为91万1269起，累计死亡1万5182起。

日本经济再生大臣西村康稔30日称，从人员流动状况、以及病毒检测呈阳性的人群中德尔塔毒株的高比例来看，日本的冠病感染病例还没有达到高峰。感染正在扩大，情况极其严峻。