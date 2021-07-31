马国下议院特别会议无限期展延

（早报讯）马来西亚国会出现多起冠病确诊病例后，首相慕尤丁指示展延下周一（8月2日）最后一天的下议院特别会议，直至另行通知为止。

国会下议院秘书尼占迈丁今天（7月31日）向全体国会议员发出信函，告知下议院接到慕尤丁的通知，8月2日召开的国会特别会议展延至其他待定的日子。

声明说，国会近期出现多起确诊病例，卫生部展开风险评估后认为，国会已成为传播冠病的高风险场所，因此，慕尤丁听取卫生总监诺希山的劝告，决定展延周一的会议。

这项决定即刻招致反对党抨击。希望联盟（希盟）主席理事会发声明指出，没有理由展延下议院特别会议，因为据卫生总监的报告，国会的筛检确诊率为0.9%，而世界卫生组织建议足够的筛检次数标准为5%，这证明过去一周，马国国会并没有出现大量确诊病例。

声明说：“如果国会因为少于1%的筛检确诊率而关闭，那议会很可能不会再次开会，因为冠病病毒会继续存在，不仅在马来西亚，世界各地也一样。”

马国原定下周一召开的国会特别会议备受瞩目，因为议程上有政府说明撤销紧急状态条例风波的环节，同时，在野党也提呈了针对慕尤丁的不信任动议，以及要求国会谴责首相署部长达基尤丁和总检察长依德鲁斯误导国会的动议。此前舆论就猜测，慕尤丁政府可能会以疫情为由展延国会，以躲避反对派要求慕尤丁下台及内阁总辞的压力。