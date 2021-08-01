德国冠病疫情反弹势头未减 8月1日起入境强制检测

（早报讯）德国冠病疫情多日来的反弹势头未见缓解。德国疾控机构周六（7月31日）公布的新增确诊感染冠病病毒人数为2400，发病率指数上升至16.9。德国联邦政府当天宣布，将从星期天（8月1日）起要求所有入境人士必须进行冠病检测。

据中新社报道，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所当天公布的新增确诊人数和新增死亡人数分别为2400人、21人，累计确诊3769165人、死亡91658人。德国官方用于监测疫情严峻程度的发病率指数(即平均每十万人七日累计新增确诊数)当天升至16.9。截至目前，德国已接种9210万剂次疫苗，共有43213380人已实现完全接种，占该国总人口数的52%。

德国联邦政府当天表示，鉴于全球范围内疫情仍十分严峻，考虑到即将到来的度假返程高峰，德国联邦内阁当天通过决议，从8月1日起要求所有入境者必须接受冠病检测。已完全接种冠病疫苗者、已感染过冠病病毒后痊愈者以及12岁以下儿童可免于检测。

德国联邦卫生部长施潘当天表示，今后所有未完全接种疫苗者在入境德国时必须接受冠病检测，无论他们是乘坐飞机、驾驶汽车还是乘坐火车入境。

此外，对于从被德国官方定义为“冠病病毒变异毒株地区”的国家和地区前往德国的人士，即使已完全接种疫苗或是感染过冠病病毒后痊愈，仍需出示冠病检测阴性证明方可入境。