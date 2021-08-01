布林肯将连续五天与东南亚国家视讯

（早报讯）美国国务院一名高级官员周六（7月31日）表示，国务卿布林肯将在8月的第一周，每天与东南亚国家进行视讯会议。此举凸显美方为避免东南亚局势被中国所掌握，目前积极将东南亚视为优先要务，同时也企图解决缅甸危机。

据报道引述这个不愿具名的国务院高官说，布林肯周一起将一连五天与东南亚国家视讯开会，包括东南亚10国外长峰会，以及与湄公河流域国家如缅甸、柬埔寨、老挝、越南和泰国的个别会议。

报道指出，近年来，美方不常派高官参加东南亚相关的会议，较常派遣次官以下的官员与会。拜登政府早期也被认为较不关注东南亚地区，但拜登政府将中国定调为主要外交政策挑战后，东南亚这个经常处在中国阴影之下的地区得到了关注。

美国近来的一连串行程，显示华府已对东南亚展开布局：副国务卿谢尔曼5月和6月时已造访印度尼西亚、柬埔寨和泰国；国防部长奥斯汀上周到访越南、菲律宾和新加坡；副总统哈里斯也将出访新加坡和越南。现在，加上布林肯将连续五天与东南亚国家开会，这名国务院匿名官员说：“我认为这清楚表明美方对该地区的承诺。”

该名官员指出，先前东南亚国家认为美国在某些时刻没有及时现身，有些国家认为也许美国并不认真看待他们、或把他们视为理所当然。这些抱怨美国都听到了，因此就信任感而言，“高层官员的稳定交流将带来助益，这是很显然的事”。

该名官员也表示，美国近来向东南亚捐赠冠病疫苗，改善了美国在东南亚人民心中的形象。据报道，星期天又将有一批美国捐赠的莫德纳疫苗送抵越南，共300万剂；美国也向其他东南亚国家如菲律宾等捐出疫苗，但与日本、澳大利亚、印度原先合作向东南亚供应10亿剂疫苗的计划，因印度下达疫苗出口禁令而受阻。

不过，美国没有捐赠疫苗给缅甸。缅甸自2月发生政变后，民选领袖翁山淑枝等人持续被拘留。布林肯下周与缅甸军政府也将进行视讯会议，国务院官员强调，这不是承认军政府官员的合法性，而是向军政府传达讯息，“美国不打算因为缅甸一些军头的恶行就离开东南亚”，而且美国也已和缅甸民主派自组的民族团结政府取得联系。