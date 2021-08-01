阿德恩为“黎明突袭”向太平洋社区道歉

（早报讯）新西兰总理阿德恩周日（8月1日）就1970年代以种族为目标的移民突击行动向太平洋国家道歉。

路透社报道，这场于奥克兰市政厅举行的活动有数百人参加，除了阿德恩总理、政府官员，其中包括受黎明袭击影响的家庭、政要、波利尼西亚豹党等社区团体，年轻的太平洋岛民活动家和政府官员，包括太平洋人民部长奥皮托·威廉·西奥(Aupito William Sio)。

1974年至1976年间，新西兰执行了一系列严格移民政策，导致对太平洋家庭的房屋进行有针对性的突击搜查。寻找、定罪和驱逐逾期居留者的搜查行动通常发生在清晨或深夜，被称为“黎明突袭”。

阿德恩周日向出席道歉仪式的数百人发表讲话时说，太平洋地区成员仍在“遭受痛苦并带着伤痕”。这些太平洋族群在突击检查中被当作目标，种族定性。

阿德恩说：“今天，我代表新西兰政府向太平洋社区，正式和毫无保留地道歉。1970年代歧视性的移民法导致了黎明突袭事件。” “政府对这些被认为是适当的黎明突袭行动和警察随机检查表示悲痛、悔恨和遗憾。"

作为正式道歉的一部分，阿德恩说她的政府将为太平洋社区提供210万新西兰元（203万新元）的学术和职业奖学金，并为萨摩亚、汤加、斐济和图瓦卢等国年轻人提供100万美元的领导力奖学金。