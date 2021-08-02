英美指油轮遭无人机袭击是伊朗所为 誓言采取适当回应

（早报讯）美国和英国确信，上周发生在阿曼外海的无人机致命袭击是伊朗所为，并誓言将与域内外国家协商予以适当回应。伊朗否认与无人机袭击有关。

路透社报道，以色列公司管理的“默瑟街”号油轮（Mercer Street）7月29日在阿曼附近海域遭到无人机袭击，导致船上一名英国人和一名罗马尼亚人死亡。这艘油轮悬挂利比亚国旗，船主为日本人。

美国国务卿布林肯星期天（8月1日）发表声明说：“我们审查了现有信息后，认定伊朗使用单向炸弹无人机进行此次袭击，造成两名无辜者死亡。”他说，这是“无正当理由”的袭击行动。

布林肯表示，美国正与合作伙伴探讨下一步行动，并与中东及其他地区的政府磋商。他表示很快会有所行动。

英国外长拉布同日早前表示，英国政府经评估得出的结论是，伊朗极有可能使用一架或多架无人机执行这项“非法且残酷”的袭击。

拉布说：“我们相信这次袭击是蓄意、有针对性的，而且明显违反了国际法。”他补充说，英国正与国际伙伴合作，以采取“协调一致的回应”。

以色列总理贝内特8月1日说，有证据表明伊朗参与了对该油轮的袭击，以色列希望国际社会对伊朗施加压力。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德同日否认伊朗对以色列公司管理的油轮实施袭击。

哈提卜扎德当天在记者会上表示，以色列必须停止有关伊朗袭击油轮的虚假指控。这些指控毫无根据，应该受到谴责。

哈提卜扎德说，以色列的相关指控是基于其与美国的联系，这些指控是为了转移民众注意力，这一干扰手段不会达到目的。