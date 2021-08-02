美国政府招募网红游说庞大粉丝接种冠病疫苗

（早报讯）在美国所有符合冠病疫苗接种资格的年龄层中，年轻群体的接种率最低。为提高冠病疫苗接种率以抗击传染性更强的变种冠病病毒，美国白宫招募了超过50名社交媒体名人，通过他们游说其庞大的在线观众接种冠病疫苗。

《纽约时报》报道，这批网红“大军”包括活跃于Twitch流媒体、YouTube短视频、抖音TikTok的网红，以及18岁流行歌手奥利维亚·罗德里戈（Olivia Rodrigo）等。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，在美国18至39岁群体中，不到一半的人接种了冠病疫苗，而超过三分之二的50岁以上群体已经接种；在12至17岁群体中，约58%仍未接种第一剂疫苗。

报道指美国各州政府和地方政府也开始了类似的网上宣传活动。据悉，一些拥有5000至10万名粉丝的地方小网红向粉丝们宣传接种冠病疫苗的信息，每月最多可进账1000美元（约1354新元）。

当局借助网红鼓励接种的举措，部分原因是为了反击网上越来越多关于冠病疫苗接种的错误信息。

不过，面对反冠病疫苗活动人士在网上的强大声浪，一些年轻的社媒创作者表示，他们选择不对冠病疫苗发表任何意见，以避免引发政治化的反弹。

斯坦福互联网天文台的错误信息研究员迪雷斯塔说，虽然网红可以发挥一些影响力，但是他们可能无法与大规模的有机在线运动相抗衡。

她说：“那些相信疫苗有害的人天天都在谈论此事。这些人会全力带动网上的话题标签（hashtag）和传播内容。”