韩国防部就军演与美密切协商 强调不应制造紧张局势

（早报讯）韩国周一（2日）表示，尚未就韩美联合军事演习做出任何决定，但不应制造紧张局势。

朝鲜领导人金正恩的胞妹、朝鲜劳动党副部长金与正星期天晚上通过朝中社发表谈话称，韩美在如此重要的时期进行军事演习将给朝韩关系前途蒙上阴影，朝鲜将密切关注韩方对8月韩美联合军演做出的决定。

韩国国防部发言人夫胜粲在周一的例行记者会上表示，韩美正就下半年联合指挥所演习保持密切协商。对金与正涉韩美军演的谈话，他表示不予置评。

夫胜粲说，韩方正在综合考虑疫情形势、韩美联防态势、战时作战指挥权移交进程、推动韩半岛实现永久和平的外交努力等各项条件，与美方紧密协商下半年联合指挥所演习的相关事宜。但这次演习的时间、规模和方式等问题均尚未确定，具体将由双方商议决定。

美国国防部方面当天接受韩联社采访时就金与正的谈话表示，联演是由韩美两国决定的事宜，任何决策都将经双方协商决定。

韩联社报道，韩美仍在就按计划实施联合军演进行协商，双方计划于8月10日至13日举行预演性质的危机管理参谋训练（CMST），16日至26日举行韩美下半年联合指挥所演习（21-2 CCPT），目前正在为此进行准备，但军演规模和方式等将随疫情形势会有部分调整。

另外，统一部发言人李种珠周一说，任何情况下都不能让韩美联演引发半岛军事紧张，统一部始终基于这一立场，运用智慧灵活应对，今后也将继续朝着这个方向努力。统一部一位高官7月30日也曾表示，他认为韩美联演最好推迟举行。