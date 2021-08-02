马哈迪安华摒弃前嫌 联合呼吁首相慕尤丁及内阁总辞

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪与国会反对党领袖安华今天（8月2日）摒弃前嫌，参与反首相慕尤丁集会，并呼吁违反议会民主和侮辱国家元首谕令的慕尤丁及全体内阁成员体面地总辞。

马哈迪也是祖国斗士党浮罗交怡区国会议员，他今早10时13分突然出现在吉隆坡独立广场，与希盟领袖包括公正党主席安华及全体反对党议员一起聚集，并发表简短致词。

马哈迪说，试想看，政府在国会提呈的任何动议，最后都必须获得元首的御准通过，假如元首不御准的话，就没法通过新的法令，有关法案必须重新辩论。

安华在国会路路口发言时称，听闻有执政党国会议员将会变节。他声称，若再加上国盟政府的变节者，慕尤丁政权已经垮台。

“今天我们聚集在这里。我们要表明的是，以这个国会议员的数目来看，慕尤丁政府今天已经倒台。我收到消息，其他党已经提呈名单，要求退出国盟。所以，他们加上这里的107名（在野党）国会议员，政府已经垮台。”

安华重申，慕尤丁政府滥权，违背民意、法律与国会，甚至违叛君王。他说，在马来西亚历史上，从未有首相与其内阁犯下上述大罪。

前国会下议院副议长倪可敏认为，国会延期的宣布理应通过国会会议进行通过，而不是由内阁来践踏三权分立。

公正党通讯主任法米说，许多国会议员的文件留在国会大厦，如今又遭到警方阻止入内取回，促请国会下议院议长修正这项宣布。

他说，所有反对党国会议员一致要求首相下台。

过后，马哈迪同该党三名国会议员，即莪仑区国会议员慕克力、古邦巴素区国会议员维拉阿米鲁丁和泗加亭区国会议员沙鲁丁发表联合文告说，只有内阁总辞才能够解决马国长期的政治危机，以全神贯注地解决马国已经面临了超过17个月的卫生、经济及社会危机。

“作为祖国斗士党的国会议员，我们感谢国家王宫针对国家元首的谕令作出解释。”

文告说，慕尤丁和内阁成员于7月26日声称国家元首已御准在7月21日撤销紧急状态下所颁布的条例来欺骗下议院。“然而，国家王宫于7月29日所发布的声明却清楚阐明，有关在国会发表的言论乖离了元首于24日与首相署部长达基尤丁和总检察长依德鲁斯的线上会面中所下达的谕令。

“达基尤丁和依德鲁斯提呈了联邦政府要撤销紧急条例的建议，元首并未御准有关建议，反而谕令将之提呈上国会并进行辩论，以寻求撤销。国家元首的谕令并未被执行。”

马哈迪等人认为，这显然证明了首相及整个内阁抵触了国会下议院议会常规第36（7）条文，禁止任何人滥用国家元首、马来统治者或州元首的名义来误导议会。

马哈迪批评首相慕尤丁与国家元首没有共识，表示国家目前已经如同处于没有政府的状态，并形容今天也是马国历史上第一次国会议员被阻止进入国会。