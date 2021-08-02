凯利：马国冠病疫情达高峰期 希望多一周出现“拐点”

（早报讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利估计马国的冠病疫情已到达高峰期，尤其是重灾区雪兰莪及吉隆坡。因此，他希望多一周会有“拐点”。

他今日（8月2日）在线上新闻发布会上，针对之前发表马国冠病确诊病例料在8月会下降的问题，作出回应。

凯利也是国家冠病免疫计划协调部长。他说，为了提高巴生河流域（雪隆）接种量的“冲刺行动”取得成效，而全国冠病免疫协调特别工作队（CITF），尽可能在8月首周内完成剩余3%，以达到100%接种率。

他指出，“冲刺行动”已在昨日结束。根据CITF所掌握的数据，高达96.7%已登记接种疫苗的巴生河流域成年人已至少接种一剂疫苗，完成两剂接种者则达37.5%。

“因此，我们认为，‘冲刺行动’已取得成功。尽管未达到100%的水平，而是达97%。”

他说，在“冲刺行动”下，7月26日至8月1日所发出的预约数量达165万5217次。

他说，CITF将尽量在8月的第一周完成剩余的3%，而当中可能涉及一些取消预约或缺席接种疫苗的人。

他指出，相关人士将通过获得预约的方式或直接登门到指定的冠病疫苗接种中心，接种第一剂疫苗。“冲刺行动已于昨日结束。从今日开始，我们将聚焦在确保被遗漏的人士，通过更全面的措施来接种疫苗，并给予机会那些尚未登记或取消预约的人接种疫苗。”

除了让居住在巴生河流域的未接种疫苗者，前往指定的疫苗接种中心接种疫苗，当局也将通过流动式外展措施，为城郊地区的民众接种疫苗。

他强调，登门接种冠病疫苗是只为居住在巴生河流域一带的居民提供的措施，以保护居住在冠病疫情严重的巴生河流域一带居民。“这项措施仅为民众提供第一剂疫苗，不包括想要获得第二剂疫苗的人，第二剂疫苗将按照各自施打第一剂疫苗的间隔期来做出安排。”

他指出，从今日开始落实的直接登门接种疫苗措施将持续进行至8月22日，并希望在期限内将为所有被遗漏者接种疫苗。“从今日下午2时开始，尚未登记、未获得预约或取消登记的40岁以上或高风险病患，可直接登门名单中的9所冠病疫苗接种中心。”