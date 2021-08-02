印尼外长敦促缅甸批准亚细安缅甸特使人选

文 /
陈慧璋

发布 / 2021年8月2日 3:50 PM

更新 / 2021年8月2日 4:01 PM

亚细安国家周一举行视讯会议，并希望能敲定缅甸特使人选。印尼外长雷特诺在会议中敦促缅甸批准亚细安任命的特使到缅甸进行访问。（路透社）
亚细安国家周一举行视讯会议，并希望能敲定缅甸特使人选。印尼外长雷特诺在会议中敦促缅甸批准亚细安任命的特使到缅甸进行访问。（路透社）

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（早报讯）印度尼西亚外交部长雷特诺周一（2日）敦促缅甸批准亚细安任命的一名特使到缅甸进行访问。

路透社报道，亚细安外交部长当天再次举行视讯会议，课题之一就是要敲定缅甸特使人选。

缅甸军方领导人敏昂莱星期天刚宣布，缅甸将在2023年8月解除紧急状态后举行选举。在这之前，由军方成立的“缅甸国家管理委员会”将改组为“看守政府”，而敏昂莱将出任“看守政府”总理。

敏昂莱也说：“缅甸愿在亚细安框架内推进与亚细安的合作，包括与亚细安委任的缅甸特使展开对话。”

缅甸军方今年2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的原民选政府后，引发大规模的反政变示威，导致缅甸政局深陷危机。

亚细安成员国4月与敏昂莱在雅加达就缅甸危机举行特别会议，并与敏昂莱达成了五点共识，包括委派一名亚细安特使到缅甸进行访问，促进缅甸对立各方开展对话，并终止暴力镇压行动。

但六个月过去，缅甸局势未见缓解，被军方囚禁的民盟领袖包括翁山淑枝也未被释放。

雷特诺在周一的讲话中并没有明确说谁将担任缅甸特使。

不过，亚细安外交消息人士透露，文莱外交部第二部长埃里万·尤索夫（Erywan Yusof）是亚细安各国属意的特使人选。

文莱为亚细安本年度的轮值主席国，缅甸特使的任命将由文莱宣布。

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