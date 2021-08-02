印尼外长敦促缅甸批准亚细安缅甸特使人选

（早报讯）印度尼西亚外交部长雷特诺周一（2日）敦促缅甸批准亚细安任命的一名特使到缅甸进行访问。

路透社报道，亚细安外交部长当天再次举行视讯会议，课题之一就是要敲定缅甸特使人选。

缅甸军方领导人敏昂莱星期天刚宣布，缅甸将在2023年8月解除紧急状态后举行选举。在这之前，由军方成立的“缅甸国家管理委员会”将改组为“看守政府”，而敏昂莱将出任“看守政府”总理。

敏昂莱也说：“缅甸愿在亚细安框架内推进与亚细安的合作，包括与亚细安委任的缅甸特使展开对话。”

缅甸军方今年2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的原民选政府后，引发大规模的反政变示威，导致缅甸政局深陷危机。

亚细安成员国4月与敏昂莱在雅加达就缅甸危机举行特别会议，并与敏昂莱达成了五点共识，包括委派一名亚细安特使到缅甸进行访问，促进缅甸对立各方开展对话，并终止暴力镇压行动。

但六个月过去，缅甸局势未见缓解，被军方囚禁的民盟领袖包括翁山淑枝也未被释放。

雷特诺在周一的讲话中并没有明确说谁将担任缅甸特使。

不过，亚细安外交消息人士透露，文莱外交部第二部长埃里万·尤索夫（Erywan Yusof）是亚细安各国属意的特使人选。

文莱为亚细安本年度的轮值主席国，缅甸特使的任命将由文莱宣布。