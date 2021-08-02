柬埔寨官员：德尔塔变异毒株已渗透至社区

（早报讯）近一段时间以来，德尔塔冠病变异病毒在柬埔寨快速蔓延，该国多个省市总共已发现超百起感染病例，官方称该病毒已渗透至社区传播。

根据柬埔寨卫生部8月2日通报，该国当天新增560起冠病确诊病例，新增死亡病例22起。新增确诊病例中，有391起为社区传播感染病例，169起为境外输入确诊病例，多数来自泰国。截至目前，柬埔寨全国已累计7.8万起确诊病例，累计死亡病例为1442起。

柬埔寨卫生部称，更具传染力的德尔塔变异病毒已渗透至社区传播，7月31日和8月1日，已发现109起德尔塔变异病毒确诊病例，分布在金边市、奥多棉芷省、拜灵省、暹粒省、磅湛省、卜迭棉芷省、马德望、特本克蒙省、波罗勉省、磅通省。

柬埔寨卫生部通报，在金边市，一名女性日前前往甘密医院接受治疗，检测结果证实其已感染德尔塔病毒。此外，俄罗斯医院的一名清洁员和一名急症室患者，也被证实感染该种病毒。这些病例的感染源头尚未查出。除金边外，上述省份有94名患者是自泰回国劳工。在奥多棉芷省，还有九名医务人员被感染德尔塔病毒。

截至目前，柬埔寨境内已发现223例感染德尔塔病毒病例，柬埔寨卫生部和世界卫生组织驻柬埔寨代表呼吁全民立即增强防疫意识，行动起来抗击疫情。

在疫苗接种方面，为加快构建全民免疫屏障，柬埔寨已启动12岁至17岁青少年冠病疫苗接种工作。此前，柬埔寨教育部门官员指出，青少年接种疫苗是全国学校复课的关键，预计今年9月或10月将逐步复课。