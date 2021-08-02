慕尤丁：玻璃市砂拉越纳闽4日晋复苏第3阶段

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁宣布，玻璃市、砂拉越和纳闽因冠病疫情放缓将进入国家复苏计划第3阶段，8月4日（周三）起生效。

他今日（8月2日）在面簿发贴文说：“由于表现良好，玻璃市、砂拉越和纳闽将进入国家复苏阶段的第3阶段。”

他提醒，尽管已经进入第3阶段，即日增病例少于2000起、加护病房床位足够及四成人口接种疫苗，这些州属和直辖区仍需遵守标准作业程序（SOP）和规则，改善各自的疫情情况。

“我希望在各方的合作下，能够有更多州属进入下一个阶段。我们必须保持乐观继续前进，让国家复苏计划能够在更为系统化和安全地进行。”

慕尤丁也说，他会在近期宣布完成2剂疫苗接种者的放宽措施，希望能够在考量到人民安全的情况下，帮助完成疫苗接种人士和经济领域。“我要在这里强调的是，政府的策略是尽可能为马来西亚更多成年人提供疫苗接种，确保国家复苏计划能够顺利进行。”

他指出，越多人接种疫苗，也就越多人受到保护，而国家卫生系统的压力和负担就会更少。“只有在那时候，经济和社会领域才能够安全地开放。”

慕尤丁是在今日下午主持国家安全理事会特别会议，详细研讨对完成2剂疫苗接种人士的放宽措施，同时讨论经济领域将享有的放宽措施。

“此事需要仔细探讨，确保政府恢复经济和人民生活的措施能够顺利且有效地落实。”

另外，国家复苏计划协调部长东姑赛夫鲁也在会议上提呈国家复苏计划的进展。