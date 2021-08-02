再有巫统议员要求下台 慕尤丁仅剩109支持？

（早报讯）马来西亚国家元首上周公开批评国盟政府草率撤销紧急状态条例后，至今已有四名巫统国会议员公开要求首相慕尤丁下台。

巫统丹州马樟区国会议员阿末加兹兰是最新一人。他以慕尤丁忤逆国家元首为由，敦促对方辞职。

他也是丹州巫统主席。他今日（8月2日）发文告指出，丹州巫统强烈要求慕尤丁辞去首相的职位。“作为国盟政府之首，他必须为这个叛君之举负责。”

阿末加兹兰的文告剑指慕尤丁一人，但没有说明是否也撤回对慕尤丁政府的支持。

早在今年1月9日，阿末加兹兰已宣布撤回对首相慕尤丁及国盟政府的支持。

此外，阿末加兹兰批评，政府以抗疫之名展延国会会议，玩弄议会民主制度。他说，这也是一个忤逆元首之举。

至今为止，已有4名巫统国会议员要求慕尤丁下台。除了阿末加兹兰，尚有巫统主席阿末扎希（峇眼拿督）、前首相纳吉（北根）及巫统元老东姑拉沙里（话望生）要求慕尤丁辞职。

无论如何，只有东姑拉沙里一人表明，既不支持慕尤丁，也不支持既有政府，而纳吉与扎希则表明，他们只要慕尤丁下台，但继续支持国盟政府。

昨日，巫统硝山国会议员纳兹里声称，阿末加兹兰虽然在年初宣布撤回对慕尤丁的支持，但最终也选择支持国盟政府。他称，阿末加兹兰亦是宣誓支持国盟政府的40名国阵议员之一。

国会下议院目前有220名国会议员。若排除在野党107人及上述四名巫统议员，慕尤丁如今只掌握109名国会议员的支持，少于国会下议院的半数。

副首相及巫统副主席依斯迈沙比里上周四以国阵名义和副首相身份发文告，声称国阵40名国会议员力挺国阵政府。但当天较后，国阵执行秘书莫哈末沙弗里另外发文告，不点名指控依斯迈的文告乃捏造，并说，国阵的正式文告必须由国阵主席或总秘书发出。不过依斯迈昨日澄清，他是跟39名国阵国会议员会面及取得同意之后才发出相关文告。