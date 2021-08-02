菲律宾各部门加紧部署应对马尼拉第三次“封城”

（早报讯）菲律宾首都马尼拉大都会发展局主席阿巴洛斯周一（8月2日）宣布，该地区17位市长一致同意，从8月6日至20日，大马尼拉地区宵禁时间将从晚8时至隔日清晨4时，边境管控将更加严格。

由于该国冠病变种病例呈上升趋势，杜特尔特总统7月30日宣布，菲首都大马尼拉地区将在8月6日至8月20日期间再度实行“加强社区隔离”（ECQ）措施。这将是疫情暴发以来马尼拉第三度“封城”。7月30日以来，菲各部门利用为期一周的缓冲期加紧部署应对工作。

阿巴洛斯介绍，内政部已经在大马尼拉地区外围设立了检查站，将在ECQ期间使用。同时，为了确保公众能够获得基本生活物资，以及为卫生工作者和其他重要人员提供服务，政府部门将再次向符合条件的人员发放检疫通行证。

菲卫生部副部长、发言人韦尔吉雷2日表示，菲目前还没有发生德尔塔毒株社区传播，实施ECQ，“乃是为卫生保健系统预留准备时间，防止其不堪重负的措施。”

她表示，大马尼拉地区本月有240张重症监护病房床位可用；全菲各类医院的加护病房床位数量均已稳步提升。

与此同时，政府和私营机构都加快了疫苗接种速度。根据菲中央政府提供的冠病疫苗剂量，内政部已安排每天为25万人接种疫苗。

菲律宾华社抗疫委员会菲华各界联合会接种点1日发布紧急通知，将原定于8月7日以后预约接种第二剂疫苗的人群，提前安排到8月3日接种。迄今，全菲已累计接种超过2000万剂疫苗。

据菲卫生部数据，菲累计确诊病例为160万5762起，其中151万5054人已康复，累计死亡病例为2万8093起。