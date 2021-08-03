美国病例数持续增加 但担忧德尔塔病毒而接种者也上升

（早报讯）美国官员表示，虽然美国的冠病疫苗接种率有所增长，但过去一周美国的冠病确诊病例、住院病例和死亡病例都出现上升。

路透社报道，美国白宫冠病应对协调员齐恩斯周一（2日）在新闻简报会上说：“我们持续关注疫情在德尔塔变种冠病病毒驱动下的扩散情况。”他指新增病例集中在冠病疫苗接种率低的社区。

齐恩斯表示，在过去一周，全国三分之一的病例发生在佛罗里达州和得克萨斯州。与此同时，有更多人因为担忧感染德尔塔变种病毒而接种冠病疫苗。

齐恩斯说，过去几周，首次接种冠病疫苗的人日均数量增加了将近70%。在过去七天内，300万名美国人接种了第一剂疫苗，而且，美国在周一达到了一个里程碑，即70%成年人至少接种了一剂疫苗。

不过齐恩斯提醒说：“仍然有大约9000万名符合接种条件的美国人没有接种冠病疫苗，我们需要这些人尽自己的一份力量。”

另外，美国疾病控制与预防中心（CDC）主任瓦伦斯基表示，截至7月31日，美国的日均新增确诊病例约为7万2000起，比前一周增加了44%，且高于去年夏季峰值。

她说，住院病例上升了41%，每日死亡人数则增加到300起，增长了25%。

瓦伦斯基说：“虽然我们迫切希望结束这场大流行病，但冠病疫情显然还没有结束。所以我们的战斗还必须持续更长一段时间。”