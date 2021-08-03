（早报讯）美国共和党籍参议员格雷厄姆确诊冠病，将自我隔离10天。

新华社报道，格雷厄姆周一（2日）在推特上发表声明说，他于7月31日出现类似流感的症状，8月2日上午就医后被告知其冠病检测结果呈阳性。他此前已完成冠病疫苗接种，目前症状轻微。

格雷厄姆现年66岁，8月2日当天曾到美国国会大厦，并短暂回答媒体提问。他是美国近几个月来首名已知感染冠病的参议员，也是首名在接种冠病疫苗后感染冠病的参议员。报道说，目前美国参议员几乎都已完成冠病疫苗接种。

近期，美国新增冠病确诊病例、死亡病例、住院病例等疫情核心指标严重反弹。美国疾病控制与预防中心7月31日公布的数据显示，7月30日全美报告新增冠病确诊病例10万3366起，为今年2月7日以来的单日增幅最高纪录。

鉴于冠病疫情再度严峻，美国白宫7月28日开始要求工作人员及在白宫采访的记者无论是否接种过冠病疫苗，在室内时都要戴口罩。连日来，美国多个州、县和城市纷纷重新实施口罩令。

专家认为，近期美国冠病病例激增与高传染性的变异冠病病毒德尔塔毒株加速传播、仍有许多人未接种疫苗等因素有关。美疾控中心数据显示，德尔塔毒株感染病例占近期全美新增确诊病例的82.2%。截至8月2日，美国成年人口中，70%已接种至少一剂冠病疫苗，60.6%已完成疫苗接种；总人口中，49.7%已完成疫苗接种。