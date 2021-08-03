纳兹里证实国阵议员密会 否认签法定声明挺慕尤丁

（早报讯）马来西亚巫统国会议员纳兹里确认国阵国会议员前晚到国防部的英雄大厦密会，但否认会议是为了收集法定声明，以表态继续支持首相慕尤丁。

“当今大马”报道，纳兹里周一（2日）接受“当今大马”访问时说：“是，我证实昨晚会面。但我们没有签署任何法定声明。法定声明只能在宣誓官前签署。”

他表示，他们只是拟定捍卫国盟政府的宣誓书。

马来报章《阳光日报》早前引述消息说，近30名国阵议员出席的有关密会，是由国盟后座议员理事会主席沙希旦主持，副首相兼国防部长依斯迈沙比里等国阵议员皆出席。

消息人士指出，由于某方面否定此前40名国阵议员支持国盟政府声明，因此该密会旨在收集法定声明。

另一方面，另一名巫统消息人士向“当今大马”证实，依斯迈沙比里前晚在英雄大厦主持密会，但出席人数为26名国会议员，其中有国大党和马华的成员。

该消息人士透露，马华总会长魏家祥是通过Zoom视讯参与会议。

7月29日，马国国家元首公开严厉批评国盟政府草率废止紧急条例，误导国会和违反宪法，国盟政府公信力大大受挫。随后，依斯迈沙比里以国阵名义和副首相身份发文告，声称国阵40名国会议员力挺国盟政府。

但国阵执行秘书莫哈末沙弗里另外发表文告，不点名指控依斯迈的文告乃捏造之物，并强调国阵的正式文告必须由国阵主席或总秘书发出。

纳兹里当时强调，40名国阵议员确曾开会一致议决支持国盟政府，只有巫统主席阿末扎希及巫统顾问局主席拉沙里除外。