IMF批准史上最大规模特别提款权分配方案

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）理事会周一（2日）批准规模为6500亿美元（约8787亿新元）的新一轮特别提款权（SDR）普遍分配方案，以增加全球流动性。

这是IMF历史上规模最大的特别提款权分配。

根据IMF当天发表的声明，本轮新增特别提款权将按照现有份额比重提供给各成员，定于8月23日生效。其中，新兴市场和发展中经济体将获得约2750亿美元支持。

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，本轮特别提款权分配是IMF作出的“历史性决定”，是在空前危机下对全球经济的一剂强心针，将满足全球各经济体对储备的长期需求，提升全球经济的抗风险能力和稳健性，特别是为最脆弱经济体提供支持。

格奥尔基耶娃还表示，IMF将继续与各成员积极沟通，推动较富裕经济体向较贫穷和较脆弱成员自愿转借特别提款权，以支持其经济复苏，促进有韧性、可持续的增长。

新华社报道，特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。IMF上一次分配特别提款权是在2009年9月。