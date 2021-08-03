遵循元首谕令 慕尤丁宣布9月国会辩论废例

（早报讯）废例风暴再出现转折，首相慕尤丁今天（8月3日）宣布，政府将在9月国会会议中提呈动议，以辩论及废除紧急条例。

他在4段简短文告中说，内阁在7月23日劝告国家元首废除紧急条例，但这个流程如今已无法完成。

他解释，根据联邦宪法，紧急状态既已在8月1日自动解除，由国家元首来废除紧急条例一事已不再存在。“因此，按照国家元首谕令和联邦宪法第150（3）条文，政府将在9月的国会会议提呈一项动议，以辩论并废除紧急条例。”

根据慕尤丁，内阁将在周三会议讨论这项动议，并希望能以“和谐与遵守宪法”的方式解决这次废例风暴。

相信这也是联邦直辖区部长安努亚慕沙所谓的废例“解决方案”。

马来西亚在1月11日颁布紧急状态，并在8月1日届满解除。7月26日，掌管法律事务的首相署部长达基尤丁在国会抛出震撼弹，宣称内阁已在7月21日议决废止所有6项紧急条例，因此招来违反宪法的质疑。随后，国家王宫在7月29日发表措辞严厉的文告，批评达基尤丁在没有御准下，就在国会宣布紧急条例已废止，误导国会议员，甚至违反联邦宪法。

不过首相办公室发文坚称，政府废例过程符合程序，因为慕尤丁已在7月23日致函元首，表明内阁欲废除紧急条例，并寻求元首御准，尔后也在27日觐见元首再度传达内阁劝告。在野党也因为这次的风波，指责国盟政府“叛君”。

国会下议院议长阿兹哈早前宣布，第14届第4期的第一次国会会议，将在9月6日起召开直至9月30日，为期15天；而第二次会议落在10月25日指12月16日，为期32天，国家元首将在9月6日为议会主持开幕。