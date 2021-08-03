马来西亚新增1万7105冠病确诊 雪隆占8145

（早报讯）马来西亚今日（8月3日）新增1万7105起冠病确诊病例，这是单日病例连续22天破万，累计超过116万人确诊。

卫生总监诺希山在社交媒体贴文指出，全国目前累计116万3291起病例。

雪隆新增8145起病例，其中雪兰莪新增5836起病例，是增加最多病例的州属，该州的累计病例已达42万5648起。

雪兰莪的单日确诊病例已是连续3天下降，但病例依然是在5000起以上。

诺希山指出，新增病例第二多的是吉隆坡，有2309起病例，连续2天呈上升趋势。

领导大巴生河流域（雪兰莪及吉隆坡）特工队的副卫生总监张志强医生日前指出，随着巴生河流域的接种率大幅提升，单日病例料可从8月中开始下降。

诺希山说，柔佛以1275起病例，排在第三高的位置。

今日新增四位数病例的州属，分别为吉打（1036起）及沙巴（1010起）。

三位数确诊的州属尚有霹雳（967起）、吉兰丹（915起）、森美兰（816起）、槟城（798起）、彭亨（628起）、马六甲（508起）、砂拉越（494起）和登嘉楼（429起）。

二位数的只有布城（72起），玻璃市和纳闽分别新增7起和5起病例。