欧盟对面簿收购美国卡斯特默公司展开深入调查

（早报讯）欧盟委员会周一（2日）宣布，对社交网络巨头面簿收购美国初创企业卡斯特默公司展开深入调查，原因是担心收购可能会减少客户关系管理（CRM）软件供应市场的竞争。

新华社报道，欧盟委员会当天在一份声明中说，它还担心面簿将通过这项交易获得更多个性化广告数据，从而使其在在线广告市场获得更大优势。

去年11月底，面簿宣布收购创立六年的卡斯特默公司，该公司是客户关系管理软件供应商，为企业提供单一工具管理与客户之间的所有互动，包括电话、电子邮件、短信、WhatsApp、Messenger和Instagram等。

欧盟委员会今年5月启动对该收购行为的一项初步调查。初步调查侧重于面簿是否会滥用来自卡斯特默公司的消费者数据，使其在个性化广告中获得不公平的优势。

但欧盟委员会调查发现，面簿可能会阻止卡斯特默公司的竞争对手使用面簿的即时通信软件，或降低用户对这些渠道的访问权限。

欧盟委员会在声明中说，这种策略可能会减少客户关系管理软件供应市场的竞争，从而导致企业客户面临价格更高、质量更低和创新更少的产品，继而转嫁给消费者。

欧盟委员会负责竞争事务的执行副主席韦斯塔格说，调查旨在确保交易不会损害企业或消费者，并且确保面簿获得的任何数据都不会扭曲竞争。

今年6月，面簿寻求欧盟批准这一交易，截止日期为8月2日。欧盟委员会在8月2日的声明中说，将这笔交易的评估截止日期设定在12月22日。