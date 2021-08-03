美国扩大阿富汗难民接纳计划

（早报讯）美国国务院周一（2日）宣布扩大阿富汗难民接纳计划，此举意味着成千上万阿富汗人及其亲属有机会获得难民身份，能够在美国定居。

美国国务院当天发声明称，由于近日塔利班暴力冲突加剧，拜登政府决定扩大有资格在美国获得难民身份的阿富汗人的范围，包括总部设在美国的新闻机构、援助和发展机构以及其他接受美国资助的救济团体的现任及前任雇员。

据美国媒体报道，此举有一个重要的注意事项，可能会严重限制能够受益的人数：申请人必须离开阿富汗，幷在第三国可能需要12至14个月的裁决过程，而美国不打算支持他们离开或留在那里。美国国务卿布林肯承认申请人将面临的困难，但表示美国仍然致力于寻求一个和平和安全的阿富汗。

美国发展和人道主义领域非政府组织的伞式机构国际行动批评称，美国政府的姿态是不够的，申请人将面临重大的、在某些情况下无法克服的障碍。国际行动指出：“几个关键的边境检查站现在处于塔利班控制之下，阿富汗的邻国不一定欢迎这些人和他们的家人。要求有风险的阿富汗人在申请签证之前首先成为国际流离失所者，这进一步危及了与美国合作的阿富汗人民。”

当地时间7月30日，第一架载有阿富汗翻译人员及其家属的航班抵达华盛顿杜勒斯国际机场，机上共有221名阿富汗人，他们将在美国难民接纳计划下被重新安置到各个城市，近期还将有2000多名通过移民签证审查的阿富汗人抵达美国。美国政府此前表示，约2万名曾为美方充当翻译、司机和其他服务的阿富汗人已经申请“特别移民签证”。

据报道，阿富汗塔利班已占据该国一半国土，正在转移军事重心，在阿富汗西部和南部的三个主要城市与政府军作战，分别是赫尔曼德省首府拉什卡尔加、坎大哈省首府坎大哈市和赫拉特省首府赫拉特市。有坎大哈议员声称，塔利班想要把坎大哈当成“临时首都”。