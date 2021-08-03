运动员拒离开日本事件持续发酵 布林肯谴责白罗斯政府

（早报讯）美国国务卿布林肯谴责白罗斯对待田径运动员齐马努斯卡娅的行为。

据俄罗斯卫星通讯社周二（3日）报道，布林肯发推文说：“（白罗斯总统）卢卡申科政权仅仅因为她行使言论自由权而通过试图迫使奥运选手齐马努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）离开（日本）来实施又一次跨国压迫行为。”

此外，全球运动员协会（Global Athlete）在推特上发布声明称：“全球运动员协会呼吁国际奥委会立即暂停白罗斯国家奥委会的工作幷允许白罗斯运动员以中立身份参赛……白罗斯奥委会涉嫌劫持白罗斯奥运选手齐马努斯卡娅的行为是白罗斯运动员遭受令人忧虑的严厉对待的又一例子。”

全球运动员协会认为，国际奥委会在许多情况下未能完成保护运动员及其权利的任务。

据路透社消息，国际奥委会2日表示，已经与齐马努斯卡娅取得联络，目前其在东京“安全和有保障”。

据报道，齐马努斯卡娅表示，因为白罗斯两名运动员兴奋剂检测次数不足，因此不能参加4x400米接力赛，而自己却被教练要求参加这一比赛。随后齐马努斯卡娅在社交网络上批评了教练的这一决定，认为自己被强迫参加非自己训练的项目。她称，之后她被要求提前回国，幷被强行带至机场。因为担心自己的安全，齐马努斯卡娅拒绝登机，幷在抵达机场航站楼时向日本警方求助。她8月1日晚在一家机场酒店过夜，幷表示将在欧洲寻求政治庇护。

波兰外交部副部长普谢达驰（Marcin Przydacz）2日发推文说，齐马努斯卡娅已经获得了“人道主义签证，如果她愿意，可以在波兰自由地从事她的体育事业”。有消息人士称，齐马努斯卡娅4日将在日本警方的保护下登上飞往波兰的航班。