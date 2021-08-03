马哈迪承认不该参加反慕集会 庆幸冠病检测呈阴

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪今天（8月3日）承认，由于抗议集会缺乏社交距离，他不应该参与昨日在吉隆坡独立广场的在野党议员集会。

“我承认我做错了，因为出席人民代议士的集会。我聚集、参与并与大家坐得靠近。”

昨日共有107名在野党议员在独立广场举行反首相慕尤丁集会，并呼吁慕尤丁及内阁总辞。

马哈迪也是浮罗交怡区国会议员，他今日参与一个线上论坛时，强调遵守标准作业程序（SOP）的重要性，尤其是维持1公尺的社交距离，以便遏制疫情。

他承认参与约107名在野党议员的集会是“错误的”，并补充说，当他抵达独立广场时，本想留在车内观察。“但当我到达并看到所有人都在那里，其中一些人在发表演讲时，我也过去成为一份子。

“感谢，我今天的筛检结果呈阴性，但我确实不应该这么做。当然，这样的集会不应该举行。如果我们想聚集，应该在Zoom上会面，这样我们就不会与其他人靠近了。”

另外，马哈迪提到，有效减少每日确诊病例的关键是让每个人都遵守SOP，尤其是保持最少2公尺的人身距离，并为更多人接种疫苗。

他说，由于德尔塔（Delta）变种毒株更具传染性，以及能在空气中传播，因此1公尺的距离是不够的。

他也称赞政府将疫苗接种量提升至单日逾50万剂的努力，但他认为，政府还能够继续提升至单日80万剂。