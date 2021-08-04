美国印尼启动战略对话 承诺捍卫南中国海航行自由

（早报讯）美国国务卿布林肯宣布，美国与印度尼西亚启动“战略对话”，两国将致力在包括捍卫南中国海航行自由等方面共同努力。

路透社报道，美国国务院表示，布林肯周二（3日）与印尼外交部长雷特诺在华盛顿进行了会晤，双方还承诺携手应对冠病大流行和气候危机，以及促进双边贸易和经济关系。

印尼是亚细安10个成员国中最大的国家和经济体，华盛顿认为该联盟是美国对抗中国在亚洲影响力日益增长的重要关键。

美国和印尼2015年已同意建立“战略伙伴关系”，但布林肯在与雷特诺一起会见媒体时表示，两国的战略对话关系现在才真正开始。

布林肯说：“印尼是美国的强大民主伙伴，我们正在许多不同领域共同努力。”他补充说，华盛顿赞赏雅加达在亚细安内部的强大声音。

雷特诺向布林肯表示，与印尼建立牢固的伙伴关系将是美国在该地区“增加参与度的重要资产”。

她也说，美国是亚细安落实印太前景的重要伙伴之一。

雷特诺说：“我和印尼政府都希望推进与美国的双边关系，从公共卫生到可持续发展目标，从教育到经济等方方面面。”

根据国务院声明，两人还讨论了冠病疫情复苏步骤。布林肯指出，美国政府已向印尼捐赠了800万剂冠病疫苗，并在氧气机和冠病疗法方面进行合作。