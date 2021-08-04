雅典北部遭遇40年来最严重山火 数千人撤离

（早报讯）希腊首都雅典北部山林地区周二（3日）下午发生山火，附近数千居民撤离。火灾已造成至少六人因呼吸问题入院治疗，另有一名消防员受伤，部分房屋损毁。

新华社报道，希腊公民保护部副部长尼哈达利亚斯在当天晚上的新闻发布会上说，希腊遭遇了最令人痛苦的热浪袭击，他表示，希腊在过去24小时共出现81起山林火情，仍有40起未被扑灭，而雅典北部火情“最大和最危险”。

受极端高温天气及强风、湿度低的影响，火势更加难以控制。

哈达利亚斯说，政府已派出520名消防员、150辆消防车、14架消防飞机和直升机前往灭火，参与灭火的还有军人、警察、志愿者和市政员工等。政府将为撤离居民提供酒店住宿。

另据法新社，当地消防局说，约300人已经撤离，而警方表示，他们协助70人逃离受火势威胁地区。

火灾还造成附近高速公路关闭，雅典至北部第二大城市塞萨洛尼基的火车停运，雅典北部部分地区停电。

希腊国家气象局日前发布高温预警，提示希腊近期将遭遇极端高温天气，预计高温天气将持续至少一周。据报道，希腊各地8月3日气温普遍达到40摄氏度以上，雅典部分地区最高气温达到45摄氏度。

希腊夏季多发山林火灾。2018年7月雅典附近发生森林火灾，导致102人死亡。