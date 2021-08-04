马国在野领袖抨慕尤丁拖延 吁明天就开国会接受验证

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁坚称仍掌握国会多数，并承诺9月在国会面对信任动议，但在野党议员却不买账，纷纷要求慕尤丁明天（8月5日）便立即召开特别国会，不得拖延。

民行党峇吉里区国会议员杨美盈发推文，要求慕尤丁明天立即召开国会，接受民意检验。“其实所有国会议员明天都有空，可以（到国会）验证你是否掌握多数支持。”

民兴党哥打毛律区国会议员慕丽娜及无党籍的新邦令金区国会议员马智礼等也纷纷推文，表达类似看法。马智礼认为，若慕尤丁确实掌握多数，则应该立刻召开国会，不必拖延到9月才来证明。

公正党梳邦再也区国会议员黄基全在面簿贴文，促慕尤丁立刻公开支持他的111名国会议员名单。“首相拒绝辞职。尽管一些巫统国会议员撤回支持，首相还是声称他掌握多数，也就是说，他至少要有111名国会议员支持他。请现在就公开这111名国会议员的名字。”

另一些在野党国会议员则认为，慕尤丁坚持等到9月才发动信任投票是拖延时间，以便收买更多议员。

公正党副主席及丹绒马林区国会议员郑立慷发推文说，慕尤丁这个举动是为了“买时间及国会议员。”

民行党巴生区国会议员查尔斯亦发文道，“首相在围攻下，终于被迫于9月在国会提呈不信任投票。这会掀起另一场‘买国会议员狂欢会’。冠病确诊病例及死亡人数激增、医疗体系崩溃、人民失去工作及挨饿，都不是他所关心的事情。”

民行党雪州高级行政议员及巴生新城区州议员邓章钦则抨击慕尤丁脸皮厚，其他国家的领袖若处于同样情景，一定会立即面对民意考验。“丁，你脸皮真厚，在别的国家，它的首相一定马上提呈信任动议，或者让别人提呈不信任动议。你真丢脸。”