悉尼出现澳洲最年轻的冠病死亡病例

（早报讯）澳大利亚新南威尔士州周三（4日）通报该国最年轻的一起冠病死亡病例，而在封锁进入第六周的新州首府悉尼，单日新增确诊病例仍在近16个月来的高点附近徘徊。

路透社报道，新州当局表示，悉尼一名无潜在健康问题、没有接种冠病疫苗的二十多岁男子在家中病逝。他在感染冠病初期表示只有轻微症状，但后来病情迅速恶化。

目前尚不清楚这名年轻人是否感染德尔塔变种病毒，不过新州近期的大部分确诊病例都是感染这个高度传染性的变种病毒。

因冠病去世的男子不符合接种辉瑞冠病疫苗的资格，因为澳洲的冠病疫苗供应有限，澳洲政府只允许40岁以上者接种辉瑞疫苗，阿斯利康疫苗也仅限于60岁以上者接种。

不过，在澳洲确诊冠病人数上升后，堪培拉近日开始允许更多年龄层接种阿斯利康疫苗。

周三通报的年轻死亡病例也凸显出悉尼这座澳洲人口最多的城市面临的风险。悉尼仍在设法控制因德尔塔变种病毒引发的新一波疫情，而悉尼已完成冠病疫苗接种的居民人数还不到20%。

早期数据显示，德尔塔变种病毒不仅更具传染性，还可能导致更严重的病情。但一些专家认为还需要进行更多这方面的研究。

新南威尔士州周三通报了233起新确诊病例。新州州长贝雷吉克利安认为当地的确诊病例还会继续上升。