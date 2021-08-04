白宫宣布哈里斯出访行程 称新加坡越南为新时代重要伙伴

（早报讯）美国白宫周二（3日）宣布副总统哈里斯首次访问东南亚国家的初步行程，称印太地区特别是南中国海的安全将是哈里斯这次访问的一个焦点话题。

美国之音报道，白宫发布的新闻稿说，哈里斯将在8月20日至26日访问新加坡和越南，因为这两个国家是美国在新时代的重要伙伴。

在与所在国政府、民间和公民社会的领导人会谈期间，她会聚焦美国政府对自由与开放印太地区的愿景、美国对维护包括南中国海在内的地区安全和国际秩序的承诺，以及美国与该地区国家发展经贸关系对美国人民的重要意义。

哈里斯还强调美国与东南亚地区国家崇尚共同的价值。

而在本周，美国国务卿布林肯以视讯方式出席多个亚细安部长级会议。稍早前，美国国防部长奥斯汀到新加坡、越南和菲律宾访问。更早前，副国务卿谢尔曼也访问了多个东南亚国家。

美国官员表示，拜登政府作出这些努力是为了彰显美国对亚细安的重视，包括团结国际社会共同应对中国对内践踏人权、对外咄咄逼人的行为。

中国也在奋力加强与东南亚地区国家的关系。中国外长王毅周二在出席中国-亚细安外长会议时说，亚细安是中国周边外交的优先方向，中方将积极推进建立中国-亚细安全面战略伙伴关系。

美国国务院资深官员表示，美国完全理解东南亚国家希望继续与经济大国中国发展和维护关系。美国官员说：“我们从来不要求任何国家在美国和中国之间作出选择，但我们希望向东南亚地区国家提供选项，向他们展示美国是一个真诚、值得信赖的伙伴。”