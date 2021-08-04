泰国一家私人医院2000万剂辉瑞疫苗交易泡汤

（早报讯）泰国吞武里保健集团主席周三（4日）表示，原定进口2000万剂辉瑞冠病疫苗的交易不太可能如期进行。据报道，他之前声称交易已经接近完成。

路透社报道，泰国正在与迄今为止最严峻的冠病疫情进行斗争，政府和私人医院在抗疫的同时也一直努力确保疫苗供应充足。

上个月，吞武里医疗集团董事会主席林鸿文说，与BioNTech的交易谈判已接近尾声。但是，辉瑞和BioNTech都说他们没有与吞武里医疗集团进行谈判。

林鸿文说：“我们的问题是，我们无法进口它，因为它必须通过政府机构……我认为我们将无法做到这一点。”林鸿文没有说他的集团与哪个进口商合作。

上个月，BioNTech公司否认与吞武里医疗集团进行谈判。辉瑞公司的一位发言人则说，该公司只与泰国卫生部和疾病控制部门磋商。林鸿文此前曾表示，他正通过一个未透露姓名的政府机构，间接努力确保疫苗的供应。

自4月下旬以来，泰国一直面临着冠病感染激增，其原因是冠状病毒的高传染性德尔塔冠病变体。该国主要疫苗推广工作于今年6月开始，主要依靠中国科兴和本地生产的阿斯利康疫苗。

目前为止，泰国6600万人口中仅有超过6%的人完全接种了疫苗。由于当地阿斯利康疫苗制造能力低于预期，政府接种计划的延误更加严重。

据报道，泰国政府已经达成了2000万剂辉瑞疫苗的协议，疫苗将于今年晚些时候交付。当局也计划再购买1000万剂辉瑞疫苗。