扎希今向元首提呈新一批倒慕宣誓书 要求尽速召开国会

（早报讯）巫统主席阿末扎希证实，他在7月30日只提呈8名国会议员的宣誓书给国家元首，以撤回他们对首相慕尤丁的支持。他今天（8月4日）又将一批新的议员宣誓书提呈元首。

他今日傍晚发文告，要求政府尽速召开国会特别会议，而不是拖到9月国会才来证明慕尤丁是否掌握多数支持。

根据扎希，巫统最高理事会周二议决撤回对慕尤丁和国盟政府的支持后，签署宣誓书的国会议员数量也有所增加。“我今日已经致函元首，以呈上新增的宣誓书。”

“巫统挑战政府尽快召开国会特别会议，以证明首相仍然掌握多数支持，不必等到9月的国会会议。”

虽然慕尤丁自称仍然掌握多数支持，但扎希批评这个说法不实。他强调，慕尤丁流失的议员支持不仅于此。“此前，国盟只获得114名国会议员的支持。我已在7月30日向元首提呈8份巫统议员的宣誓书，以撤回对慕尤丁作为首相的支持。这足以显示对方已经失去多数支持，即使真正的总数远比这个还要多。”

无论如何，扎希依然没有透露，究竟有多少名巫统议员已经撤回对慕尤丁的支持。

今天中午，慕尤丁在直播演讲中坚称仍掌握议会多数支持，并称只有8名巫统议员向国家元首表明撤回对他的支持。

但看回扎希昨天的记者会，却有多达11名国会议员出席。若再加上未出席记者会，但发文告辞去部长职位的玲珑国会议员三苏安努亚，意味着至少有12名巫统议员反对慕尤丁政权。

这12名国会议员分别是扎希（峇眼拿督）、纳吉（北根）、东姑拉沙里（话望生）、阿末玛斯兰（笨珍）、诺奥玛（丹绒加弄）、阿莎丽娜（边加兰）、南利（金马仑高原）、阿末加兹兰（马樟）、莫哈末尼沙（巴力）、阿都阿兹（华玲）、阿玛纳兹兰（而连突）及三苏安努亚（玲珑）。