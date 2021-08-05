马国新增2万零596起冠病病例 历来最高

文 /
苏俊翔

发布 / 2021年8月5日 3:52 PM

更新 / 2021年8月5日 3:57 PM

8月1日，马来西亚巴生一家殡仪馆的工作人员将装有一名冠病死者遗体的棺木推进火化炉。（路透社）
8月1日，马来西亚巴生一家殡仪馆的工作人员将装有一名冠病死者遗体的棺木推进火化炉。（路透社）

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（早报讯）马来西亚冠病疫情继续恶化，今天新增2万零596起确诊病例。这是马国去年初暴发冠病疫情以来，单日病例首次超过2万起，也是最高的单日病例数目。

卫生总监诺希山今天通报疫情时表示，马国至今的累计确诊病例有120万3706起。他说，雪兰莪今天新增8549起病例，是全国最多的，其次是吉隆坡的2163起。换言之，雪隆今天共增1万零712起病例，连续两天增超过1万起病例。

他表示，吉打今日增加1446起病例，是单日新高，也是连续12天出现超过1000起单日病例。柔佛新增1300起病例，是柔佛至今第二高的单日纪录，沙巴则增1062起病例。槟城今天增加1022起病例，也是单日新高。槟城之前最高的单日病例是昨天的867起。

马国冠病新增病例在7月13日首次超过1万起后，24天来的单日病例都超过1万起。马国之前数目最高的单日新增病例，包括昨天的1万9819起、7月31日的1万7786起，以及7月28日的1万7405起。

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