马国新增2万零596起冠病病例 历来最高

（早报讯）马来西亚冠病疫情继续恶化，今天新增2万零596起确诊病例。这是马国去年初暴发冠病疫情以来，单日病例首次超过2万起，也是最高的单日病例数目。

卫生总监诺希山今天通报疫情时表示，马国至今的累计确诊病例有120万3706起。他说，雪兰莪今天新增8549起病例，是全国最多的，其次是吉隆坡的2163起。换言之，雪隆今天共增1万零712起病例，连续两天增超过1万起病例。

他表示，吉打今日增加1446起病例，是单日新高，也是连续12天出现超过1000起单日病例。柔佛新增1300起病例，是柔佛至今第二高的单日纪录，沙巴则增1062起病例。槟城今天增加1022起病例，也是单日新高。槟城之前最高的单日病例是昨天的867起。

马国冠病新增病例在7月13日首次超过1万起后，24天来的单日病例都超过1万起。马国之前数目最高的单日新增病例，包括昨天的1万9819起、7月31日的1万7786起，以及7月28日的1万7405起。