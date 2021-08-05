拒回国白罗斯短跑女将：很高兴处于安全状态

（早报讯）被强制送回国而拒绝登机的白罗斯短跑女将克里斯蒂娜（Krystsina Tsimanouskaya）在抵达波兰一天后，周四（5日）表示“很高兴处于安全状态”。

法新社报道，24岁克里斯蒂娜周三（4日）离开东京，登上了前往奥地利首都维也纳的班机。她之后从维也纳进入波兰首都华沙。

克里斯蒂娜说，她“很惊讶这件事已变成了政治丑闻，因为它始终是一个体育问题”。她透露自己并没有考虑在波兰寻求政治庇护。据悉，波兰已给予她一个人道主义签证。

她说：“我只想继续我的运动生涯。” 她补充说，她的丈夫“已经在前往波兰的路上了--他今天就会来”。波兰政府表示，克里斯蒂娜的丈夫在周三逃往乌克兰后也获得了人道主义签证。

今年24岁的克里斯蒂娜早前以担心个人生命安全为由拒绝离开日本回国。她此前在社交媒体上发表视频称，一些队友由于没有接受足够多次数的兴奋剂测试而不符合奥运会参赛资格。

白罗斯官员在发现这一情况后要求她顶替出战本周四举行的400米接力赛，而自己并没有在第一时间接到通知。

身在东京的白罗斯国家队主教练莫塞维奇事后向白罗斯官方媒体表示，换上克里斯蒂娜是为对接力队进行调整，之所以没有立即宣布是为了不打扰她进行备战。