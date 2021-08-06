法最高法院批准扩大健康通行证适用范围

（早报讯）法国最高法院——宪法委员会周四（5日）批准政府提交的“健康通行证”法案部分内容，允许扩大健康通行证适用范围等，以应对新一波冠病疫情。

新华社和路透社综合报道，法国政府今年7月向议会提交健康通行证法案并获通过，内容包括将健康通行证适用范围扩大到餐厅、咖啡馆和购物中心等场所，医护等专业人员必须接种冠病疫苗，对冠病病毒检测结果呈阳性者进行强制隔离等。该法案随后被提交给法国宪法委员会审核。

该立法是在法国为应对由德尔塔变种冠病病毒引起的第四波感染浪潮而制定的，在根据疫苗证书或最近的阴性检测结果而调整日常生活活动方面，该立法比大多数其他欧洲国家走得更远。

根据法国宪法委员会周四的决定，健康通行证法案中关于扩大适用范围和医护等专业人员须接种冠病疫苗等部分被保留，对冠病病毒检测结果呈阳性者进行强制隔离等内容被否决。

法国总统马克龙7月中旬宣布，计划采取强制性措施促使民众接种冠病疫苗。他说，所有与易感染人群接触的人员必须接种冠病疫苗；从7月21日起，12岁以上法国人进入超过50人的文化或游乐场所时必须持健康通行证；从8月9日起，健康通行”的适用范围将扩大到餐厅、咖啡馆和购物中心等场所。

法国推出的健康通行证包含持有者已完成冠病疫苗接种或核酸检测结果呈阴性等信息。法国政府多次表示，希望健康通行证法案获得议会和宪法委员会通���，并于8月9日起生效。