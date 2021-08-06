续约失败 梅西离开巴塞罗那

（早报讯）西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）在星期五凌晨（新加坡时间）突然宣布，该队无法完成与头号球星梅西（Messi）的续约工作。这意味着，已经在巴塞罗那效力了近20年的梅西将离开该队。

巴塞罗那在其文告中写道：“尽管巴塞与梅西已经达成了相关的协议，大家都希望能够续约，但是因为经济及政策原因，双方无法将协议落实。在这样的情况，梅西不会继续为巴塞效力。球员和球会的愿望最终落空，双方都对此非常遗憾。巴塞希望发自内心感谢球员对于俱乐部的巨大贡献，并且祝愿他未来一切顺利。”

梅西与巴塞罗那的合约在今年6月30日就已经结束，从理论上说，梅西早已是一位自由球员。不过双方早就达成了签约协议，对于合同金额也没有分歧。

【视频】梅西在2004/05年西甲赛季为巴塞罗那攻入的第一个进球：

问题在于，巴塞罗那队内薪金总额过高，再加上球会受冠病疫情影响，财政陷入危机，西甲联盟不同意批准梅西的新合约，要求巴塞罗那首先降低薪金总额。

巴塞管理层试图与多名队中老将达成减薪协议，但没能奏效。如今距离新赛季开赛不足一个月，巴塞只能忍痛放弃梅西。

目前看来，有财力签下梅西的球会有法甲劲旅巴黎圣日耳曼，以及英超的切尔西（Chelsea）、曼市（Man City）等队。

【视频】梅西自由球精选集：