巫青团报警要求彻查慕尤丁脱罪论

（早报讯）马来西亚巫统青年团周五（6日）指控首相慕尤丁声称有人逼迫他干预司法，此举旨在污蔑巫统领袖，并报警要求彻查慕尤丁的“脱罪论”。

针对巫统撤回支持扯后腿一事，慕尤丁周三不点名指控有人逼迫他干预司法，为他们脱罪不成后，因此向他和国盟政府发动政治攻击。“我知道他们不满意我坚持不满足他们的一些要求，这包括敦促我干预法庭事务，以宣告数名因刑事犯罪被提控的人无罪。

“当今大马”周五报道，巫青团长阿斯拉夫当天在面簿贴文说，巫青各个区团周四已开始在全国各地报警，要求警方调查慕尤丁被逼迫干预司法之说。

他还在面簿附上九个巫青区团报警的照片，地点包括霹雳州、吉打浮罗交怡和柔佛亚依淡等。

阿斯拉夫指慕尤丁提出了严重的指控，他说：“首相似乎要让人以为国家司法体制向来存在交易歪风，这破坏法庭的独立公正形象和尊严。”

他说：“但是，我们知道首相这番言论目的是要破坏巫统领袖的形象，尤其是党主席和前党主席，以期转移公众的视线，让他们忘记国盟政府无法抗疫和维护人民利益的事实。”

阿斯拉夫表示，巫统主席阿末扎希和前巫统主席纳吉虽然有案件在身，但他们都表明会通过司法审讯证明自己的清白，不会把党牵扯其中。

阿斯拉夫说：“首相这种维持权力的伎俩令人失望，巫青要求警方立即调查他的指控，因为这种指控旨在恶意污蔑、歧视和嘲弄他的政治对手。”