悉尼疫情恐未到顶 昆士兰盼周末放宽封锁

（早报讯）澳大利亚第一大城市悉尼的单日冠病确诊病例连续两天创新高，当地官员警告说，更糟情况恐怕还在后头。

路透社报道，悉尼周五（6日）通报，过去24小时新增279起本土感染病例，改写了周四的新高259起。悉尼所在的新南威尔士州共录得291起新确诊病例，此前一天为262起。

另外，新州还增加了1起死亡病例。

德尔塔变种病毒引发的这波疫情至今已夺走22条人命，所有死例都发生在悉尼。

新州州长贝雷吉克利安说：“根据过去几天的趋势和当前的情况，我预计未来几天的病例数将会更高，我希望大家做好心理准备。”

新州目前仍有304起住院病例，其中50人在加护病房，22人需要使用氧气机。周五通报的死亡病例是悉尼一名没有接种冠病疫苗的六十多岁女性。

但更令人担忧的是，越来越多感染了德尔塔变种病毒的人在社区里活动，特别是悉尼的西南部郊区。周五的新增病例中约五分之一在传染性期间外出活动。

位于新州旁边的维多利亚州从周二晚开始进入第六次封锁。维州官员指���州“正处于危险境地”，因为当局还在追查多起无关联病例的源头。

维州周五通报了六起社区病例，比周四报告的八起略少。虽然这六起新病例都与早前确诊的病例有关联，但他们在传染性期间并没有被隔离。

昆士兰州周五则通报了10起确诊病例，比周四的16起来得低。当局希望昆士兰能在星期天放宽封锁。