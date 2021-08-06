美国务院希望伊朗新政府尽快重回核谈判

（早报讯）美国国务院希望伊朗新一届政府尽快重回伊核协议履约谈判，指谈判不会无限期持续。

新华社报道，美国国务院发言人普赖斯周四（5日）在例行记者会上说，美方给伊朗新任总统莱希的信息是，美国将捍卫和促进自身及盟友的安全利益，“永久且可验证地”确保伊朗无法获得核武器。

普赖斯说，美方已明确表示准备重回维也纳继续就伊核协议履约问题进行谈判，希望伊朗抓住机遇推进当前的外交解决方案，尽快重回谈判。他说，谈判不会无限期持续，双方共同恢复履约的机遇不会永远存在。

莱希8月5日在伊朗议会宣誓就任总统。他在就职演说中表示，伊朗的核计划是和平的，伊朗禁止制造核武器。施压和制裁不会阻止伊朗人民追求包括发展权在内的合法权利。必须解除对伊朗的所有制裁，伊朗支持任何有助于解除制裁的外交机制。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月���美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

今年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行六轮会谈，第六轮会谈于6月底结束。目前美伊双方围绕重回伊核协议仍存在严重分歧。