国际奥委会移除白罗斯短跑女将两名教练

（早报讯）国际奥委会说，白罗斯短跑女将克里斯蒂娜·齐马努斯卡娅（Krystsina Tsimanouskaya）的两名教练已被吊销资格，并已要求他们离开东京奥运会的选手村。

国际奥委会周五（6日）说，白罗斯田径队主教练莫伊塞维奇（Yuri Moisevich）和球队官员舒马克（Artur Shumak）被要求离开奥运村。这两人数日前命令克里斯蒂娜收拾行李前往机场。

今年24岁的克里斯蒂娜早前以担心个人生命安全为由拒绝离开日本回国。她此前在社交媒体上发表视频称，一些队友由于没有接受足够多次数的兴奋剂测试而不符合奥运会参赛资格，白罗斯官员在发现这一情况后要求她顶替出战本周四举行的400米接力赛，而自己并没有在第一时间接到通知。

克里斯蒂娜说：“教练在我不知情的情况下把我加进了接力比赛。我公开说出了这件事，主教练对我说，上头有命令要求我离开。”“我感受到了压力，他们试图在未经我同意的情况下强行将我带离这个国家。”

波兰使馆向克里斯蒂娜发放了人道主义签证，她已在波兰和丈夫团聚。

白罗斯奥委会周五在一份声明中表示，两名教练将立即返回明斯克，并补充说教练可以对这一决定提出上诉；他们希望继续与国际奥委会进行对话。国际奥委会主席巴赫周五指克里斯蒂娜的案件“令人遗憾”，并表示纪律委员会针对此案的工作将继续进行。

国际奥委会因未能阻止运动员因表达对教练的看法��逐出奥运会，而遭受批评。过去，国际奥委会在面对这类事件时都迅速采取行动，阻止运动员、官员或团队成员参加奥运会，等待调查结果，这次花了四天的时间才把上述两名白罗斯教练逐出奥运会。