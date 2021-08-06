再有一名巫统籍部长辞职

（早报讯）马来西亚高等教育部部长诺莱妮今天（8月6日）宣布，即起辞去高教部长一职。

她今午发声明指出，身为巫统妇女组主席，她遵从巫统最高理事会8月3日的议决，立即辞去内阁部长职。“我也会在国会召开时，执行党的决定。”

诺莱妮是巫统撤回对首相慕尤丁和国民联盟（国盟）政府支持后，第二位辞去部长职的巫统国会议员。本周二，巫统籍的霹雳州玲珑区国会议员三苏安努亚宣布遵循党指示，辞去能源及天然资源部长职。

诺莱妮也是柔佛州巴力士隆区国会议员。她在声明中感谢慕尤丁给她机会担任高教部长。“我相信，面对影响全人类生活的冠病疫情，我们已尽力管理国家。即使我不再是联邦内阁部长，我也会继续努力。”

马国副首相及巫统副主席依斯迈沙比里今早才召开记者会，宣布包括巫统议员再内，共有31名国阵国会议员支持慕尤丁继续领导国盟政府。不过，根据依斯迈沙比里给出的名单，诺莱妮不在其中。

此外，有三名巫统议员同时出现在“挺慕”和“倒慕”名单，引起关注。不过，其中的两人，即雪兰莪州丹绒加弄区国会议员诺奥马及吉打州华玲区国会议员阿都阿兹澄清，他们是为了遵循国家元首谕令，才同意慕尤丁政府依然合法，直到9月在国会提呈信任动议为止。

他们都表明，一旦国会对首相的信任动议展开表决，他们会跟从巫统最高理事会的决定，撤回对慕尤丁的支持。