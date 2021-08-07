美研究：没接种疫苗者再次感染冠病可能性比接种者高逾两倍

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）的一项研究指出，没有接种冠病疫苗的人在染疫痊愈后再次感染冠病的可能性，比完成冠病疫苗接种者高出两倍多。

法新社报道，美国疾控中心周五（6日）表示，这一发现为疾控中心的建议提供了支持。那就是，“为所有符合接种条件的人接种冠病疫苗，无论他们是否曾经感染严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病原始毒株）。”

一些美国从政者包括共和党籍参议员保罗（Rand Paul）此前表明不打算接种冠病疫苗，理由是他们曾经感染冠病，已具有天然抗体。

周五公布的新研究报告是以肯塔基州246名成年人为研究对象，这246人在2020年确诊冠病后康复，但在今年5、6月期间再次确诊冠病。

研究人员把这246人的数据按性别、年龄和初始阳性检测结果时间与对照组的492人进行了比对。

分析结果发现，相较于已完成接种辉瑞、莫得���或强生冠病疫苗的人，没有接种冠病疫苗的人再次感染冠病的可能性是前者的2.34倍。

报告也指出，科学界对确诊冠病后产生的天然抗体能够维持多久所知依然太少，而且持续出现的新变种冠病病毒可能影响天然抗体的效果。

不过，美国疾控中心这份报告有其局限，局限之一是，这份报告是在德尔塔变种冠病病毒成为美国的主要冠病毒株之前开展的研究。