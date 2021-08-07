涉嫌密谋杀害缅驻联合国大使 两名缅甸男子在美被捕

（早报讯）美国当局周五（6日）表示，两名缅甸公民在纽约州被捕，罪名是与泰国一名军火商密谋杀害或伤害缅甸驻联合国大使觉莫吞。觉莫吞在缅甸军方发动政变后，公开表明效忠于翁山淑枝领导的原民选政府。

路透社报道，根据美国纽约南区检察官办公室周五发布的一份声明，28岁的漂亨图（Phyo Hein Htut）和20岁的叶亨佐（Ye Hein Zaw）涉嫌密谋杀害或暴力袭击一名外国外交人员。若罪名成立，两人的最高刑罚为监禁五年。

诉讼文件显示，漂亨图告诉美国联邦调查局（FBI），一名泰国军火商在网上联系他，给他钱雇用施袭者伤害觉莫吞，迫使觉莫吞辞职。军火商说，如果觉莫吞不辞职就杀了他。

漂亨图和军火商讨论后同意在觉莫吞的汽车做手脚，制造一起车祸。

诉状也指叶亨佐联系了漂亨图，并在7月下旬向漂亨图汇款两次，总计4000美元（约5420新元）。漂亨图向FBI表示，完成任务后他还会额外获得1000美元。

觉莫吞8月4日向路透社透露他面对威胁，并指美国当局已加强了给予他的保护。觉莫吞6日没有立即回应对这起案件的置评请求。

觉莫吞2020年10月就任缅甸常驻联合国大使。2021年2月26日，他在联合国大会非正式会议上代表去年11月缅甸联邦议会选举后产生的全国民主联盟政府发言。缅甸外交部在2月28日以觉莫吞不��从国家命令和指示等为由，将其开除公职。

但觉莫吞目前仍然是缅甸驻联合国大使，因为联合国尚未承认缅甸军政府的合法性。