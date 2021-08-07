911遇难者家属吁拜登解密恐袭报告 否则别出席纪念活动

（早报讯）今年是美国九一一恐怖袭击的20周年。

路透社报道，九一一恐袭受害者家属周五（6日）表明，除非美国总统拜登对沙特阿拉伯领导人支持九一一恐袭的政府文件进行解密，否则他们不欢迎拜登出席今年的纪念活动。

九一一恐袭受害者家属当天连同第一响应者（即现场应急人员）和九一一恐袭幸存者发表联署信，呼吁拜登不要出席今年的九一一纪念活动，除非他公布恐袭机密文件。

他们在信中说：“20年过去了，没有任何理由可以对这些信息进行保密，‘国家安全’或其他理由都站不住脚。”

他们说：“但如果拜登总统背弃他的承诺，袒护沙特政府，那我们唯有被迫公开表明反对他参加任何九一一纪念活动。”

共约有1700名九一一恐袭的直接受害者在这封信上签名。

沙特驻华盛顿大使馆没有立即回应媒体的置评请求。

白宫新闻秘书普萨基在周五的新闻发布会上说，拜登坚守他的竞选承诺，“致力为前任政府援引国家机密特权的相关问题提供建设性的解决方案”。

她补充说，白宫官员已与这些家庭进行了几次会面。

2001年9月11日，美国遭遇史上最严重的恐怖袭击事件。四架美国客机被恐怖分子劫持，其中两架撞击了位于纽约的世贸中心双子塔，一架撞击了五角大楼。当天上午10时零3分，被恐怖分子劫持的美联航93号航班在宾州小镇尚克斯维尔附近坠毁，机组成员及乘客40人全部遇难。九一一恐袭总共造成将近3000人死亡，震惊世界。