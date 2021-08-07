美14共和党议员致函商务部长 要求将荣耀终端加入实体清单

（早报讯）美国众议院14名共和党议员周五（6日）致函商务部长雷蒙多，要求最终用户审查委员会（ERC）将荣耀终端有限公司加入商务部实体清单。

“最终用户审查委员会由美国商务部（主席），国务院，国防部，能源部和财政部的代表组成，在适当的情况下，对实体清单做出有关增加、删除或其他修改的所有决定。

路透社报道，身兼众议院中国工作组主席的众议院外交事务委员会首席共和党议员麦考尔（Michael McCaul），率领另外13名共和党众议员在公开信中写道：“如果不将从华为剥离后的荣耀终端（Honor Device）指定到实体名单，美国的技术和软件可能会流向这家应该受到限制的公司。”

公开信指荣耀终端被分拆出来是为了逃避美国的出口管制政策。这一政策旨在让美国的技术和软件远离中国共产党及中国解放���。

公开信说：“分析师指出，出售荣耀终端可以让其获得所依赖的半导体芯片和软件。如果荣耀终端没有出售，它可能不会获得这些资源。”

公开信还说：“出售荣耀终端不是市场操控的结果，而是由中国共产党精心策划的。当荣耀终端是华为的一部分时，对华为技术出口的担忧同样适用于荣耀终端目前由国家支持的所有权结构。如果我们行动太慢，只关注单独的实体而不是它们之间的关系和生态系统，中共的党国经济就会战胜美国的制裁。”

议员们希望确保美国政府以足够的速度采取行动，应对中共逃避出口管制的企图。

今年7月，美国商务部将14家涉嫌参与侵害人权、与本国军方关系密切、并对美国国家安全构成威胁的中国公司列入了“实体清单”。今年1月，美国将两家公司列入“实体清单”。