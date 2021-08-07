研究：科兴疫苗对雅加达年长者预防症状性感染的有效性达85%

（早报讯）印度尼西亚政府周五（6日）晚上公布的一项研究结果显示，科兴冠病疫苗对雅加达的年长者预防症状性感染的有效性达85%，对预防住院的有效性达92%。

《海峡时报》报道，根据印尼卫生部提供的一个图表，科兴疫苗对预防冠病死亡病例的有效性更高达95%。

不过，如果只接种一剂科兴疫苗，则其预防症状性感染的有效性会降低到35%。

以上数据是来自今年3月至4月期间对雅加达8万6936名60岁及60岁以上居民进行的一项研究。

根据世界银行的定义，疫苗有效性（Vaccine effectiveness）是指疫苗在真实世界人群中的表现，而疫苗效能（Vaccine efficacy）是指疫苗在临床试验环境中的表现。

雅加达的研究结果还显示，已经完成冠病疫苗接种的老年人死于冠病的概率比没有接种冠病疫苗的人低了15倍。

印尼卫生部在今年1月至3月对雅加达2万5374名医务人员进行的另一项调查则发现，科兴疫苗预防冠病住院病例的有效性为96%，对预防冠病感染的有效性为94%，对预防冠病死亡病例高达100%。

路透社指出，雅加达提供的科兴疫苗有效性数据比智利提供的数据来得高。

智利卫生官员阿劳斯在8月3日的新闻发布会上说，智利今年2月至7月期间有860万人接种了科兴疫苗。数据显示科兴疫苗在预防智利接种者出现症状性感染的有效性为58.5%；而该疫苗对预防住院的有效性为86%，对预防死亡病例的有效性为86%。

印尼政府的目标是在今年年底前为2.14亿人口或相当于四分之三人口完成冠病疫苗接种，包括12至18岁者。

到目前为止，印尼仅有2000万人完成两剂冠病疫苗接种。