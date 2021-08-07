一项研究显示美国不少白尾鹿感染冠病病毒

（早报讯）英国《自然》杂志网站日前刊登的一篇报道说，美国农业部研究人员对美国东北部部分白尾鹿的血清样本进行冠病病毒抗体分析研究发现，三分之一被抽样的白尾鹿体内有冠病病毒相关抗体，这表明它们曾感染冠病病毒。

新华社报道，研究人员7月29日以预印本形式在网上发表了这项研究。研究报告还未经同行评议。

据报道，研究人员检测了2021年1月至3月在美国密歇根州、宾夕法尼亚州、伊利诺伊州以及纽约州收集的385份白尾鹿血液样本，发现40%的样本能检测出冠病病毒相关抗体，但被调查的鹿并没有发病征兆。

研究人员对保存更早的部分样本检测后发现，在2020年初收集的样本中，有3个样本检测出相关抗体；在2019年收集的样本中，有1个样本检测出相关抗体。以2020年和2021年的样本合计来看，美国东北部白尾鹿血清样本检测出冠病病毒相关抗体的比例是三分之一。

据报道，此前实验已显示白尾鹿能够感染冠病病毒，且病毒可以在鹿群中传播。美国农业部一位发言人说，从样本的检测结果以及美国境内存在大量白尾鹿并且它们会跟人接触这一情况来看，其他州的白尾鹿也可能会感染冠病病毒。

加拿大萨斯喀彻温大学病毒学者班纳吉表示，研究数据显示白尾鹿在某个时间节点感染了冠病病毒，但研究人员并未检测这些动物的病毒核糖核酸,因此还无法明确它们是否是病毒的动物宿主。

报道说，现在一个较大的疑问是这些白尾鹿是如何被感染的。班纳吉说，如果这些白尾鹿都有一个相同的感染源，那么其他动物也可能会接触这一感染源。