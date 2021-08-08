智库机构达鲁益山研究所：仅102议员支持慕尤丁

（早报讯）据智库机构达鲁益山研究所（IDE）的数据显示，马来西亚首相兼土团党主席慕尤丁目前获得102名国会议员的支持，然而有118名议员反对他出任首相。

据统计，慕尤丁的支持来自土团党（31席）、伊斯兰党（18席）、砂拉越政党联盟（18席）、马华（2席）、国大党（1席）沙巴人民团结党（1席）、沙巴团结党（1席）、沙巴立新党（1席）和4名独立议员，他们是如楼国会议员孙伟瑄、鲁勃安都国会议员祖嘉、瓜拉冷岳国会议员西维尔和地不佬国会议员锺少云。

另有25名巫统国会议员支持慕尤丁，或尚未表明立场。

国阵有42名国会议员，6日与巫统副主席依斯迈沙比里站在同一阵线挺慕的国会议员有31人，这25人就出现在名单中。

至于反对慕尤丁的国会议员中，在野党原本已有105人，即民行党（42席）、公正党（35席）、诚信党（11席）、民兴党（8席）、斗士党（4席）、砂拉越全民团结党PSB（2席）、民统党UPKO（1席），以及两名无党籍国会议员，即麻坡国会议员赛沙迪（民统党MUDA尚未注册）和新邦令金国会议员马智礼。

目前也有13名巫统国会议员已表态不支持慕尤丁，包括阿末扎希和纳吉。

马来西亚国会总共有222席，但有2名议员逝世后，尚待补选填缺，因此目前只有220名国会议员，至少要有111席，才能达到简单多数。国会下议院将在9月提呈对首相慕尤丁的信任动议，这将是决定慕尤丁去留的关键战。