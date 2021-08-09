美国“迪克西大火”现为加州史上第二严重大火

（早报讯）继续在美国加利福尼亚州北部狂烧的“迪克西大火”现已成为美国历史上第二大山林野火，数以千计的人持续撤离受野火威胁地区。

法新社报道，截至星期天（8日）早晨，被烧毁面积已从前一天的44万7723英亩扩大到46万3477英亩，过火面积比洛杉矶面积还大，相当于夏威夷的毛伊岛。

“迪克西大火”（Dixie Fire）目前是全美最大的活跃野火，但仅是加州11场主要野火之一。

消防官员说，在刚过去的周末，“迪克西大火”的规模超越了2018年的“门多西诺复合大火”（Mendocino Complex Fire），成为加州史上第二严重野火。

加州森林防火厅CalFire网站通报，8日的火情与7日相比毫无进展，仍然只有21%的火势得到控制。

消防队估计在8月20日之前，这场从7月13日开始烧起的山火无法被完全扑灭。

虽然弱风和更高湿度为消防员提供了一些帮助，但他们预计到了本周中段，当地气温将超过100华氏度（38摄氏度），灭火工作将更具挑战。

数以千计的居民已逃离该地区，许多人暂时住在帐篷里，无人能确定自己的房子是否能够躲过大火。

格林维尔（Greenville）有五人被列为失踪，寻找他们的工作还在进行；另有五名失踪者于7日寻获。

“迪克西大火”的发生原因目前还在继���调查。太平洋瓦电公司（Pacific Gas & Electric）此前表示，一棵大树压倒该公司一个输电线路，可能触发了大火。